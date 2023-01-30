Сбежать от армии за $12 тысяч: на Закарпатье двух уклонистов и их "куратора" поймали с поличным

Жителя Тячевщины заскочили с поличным, когда тот же доставил в приграницу двух уколонистов.

На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал переправки через границу военнообязанных украинцев.

Об этом пишет Западное региональное управление Госпогранслужбы.

По словам пограничников, 30-летнего жителя Тячевщины заскочили с поличным, когда тот же доставил в приграницу двух мужчин призывного возраста. Уклонисты планировали попасть в Румынию.

За свои "услуги" злоумышленник получил 12 тысяч долларов.

Также читайте На Прикарпатье задержали организаторов канала переправки уклонистов через границу: изъяли 5 автомобилей

Закарпатец был задержан. Пока ему уже вручили сообщение о подозрении в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 120 тысяч гривен.

Если вину мужчину докажут в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Минувших выходных на границе с Венгрией задержали уклониста, который притворялся женщиной. Мужчина был одет в женскую одежду и даже накрасил ногти.

Недавно на Буковине задержали 14 уклонистов, пытавшихся бежать в Румынию по опасным горным тропам. В Одесской области уклонист, который пытался сбежать в Молдову, упал в трехметровый ров. Ему пришлось звать на помощь пограничников.

На Закарпатье остановили 20 мужчин призывного возраста, которые пытались сбежать из Украины. Один был с резиновой лодкой.

Во Львовской области уклоняющий купил фальшивые свидетельства о рождении детей. Когда пограничники задержали "многодетного отца", он не смог назвать дату рождения ни одного из "своих" детей.

Надувной лодкой через Днестр в Молдову: за 3000 долларов мужчина перевозил через границу украинцев

Читайте также: