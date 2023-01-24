Сбежать от армии за 1500 долларов: на Закарпатье разоблачили злоумышленников, переправлявших через границу уклонистов

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

на Закарпатье правоохранители разоблачили преступную группировку, которая незаконно переправляла военнообязанных граждан за границу.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Двое мужчин и женщина за 1500 долларов пытались переправить за границу одного гражданина Украины. Злоумышленники были задержаны на окраине населенного пункта Ботфалва Ужгородского района.

Организатор преступной схемы уже задержан. Ему объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 187 880 грн.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных продолжаются.

В случае доказывания вины подозреваемых в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до девяти лет.

Как некоторые военнообязанные украинцы пытаются бежать за границу

Украинские пограничники периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются бежать в другие государства.

Так, недавно на Буковине задержали 14 уклонистов, пытавшихся бежать в Румынию по опасным горным тропам. В Одесской области уклонист, который пытался сбежать в Молдову, упал в трехметровый ров. Ему пришлось звать на помощь пограничников.

На Закарпатье остановили 20 мужчин призывного возраста, которые пытались скрыться из Украины. Один был с резиновой лодкой.

Во Львовской области уклонист купил фальшивые свидетельства о рождении детей. Когда пограничники задержали "многодетного отца", он не смог назвать дату рождения ни одного со "своих" детей.

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