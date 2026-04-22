Сбежавшая от стрелка в Киеве полицейская не была патрульной? : в МВД объяснили, как это случилось

Подозреваемая в служебной халатности Анна Дудина / © ТСН

Полицейская Анна Дудина, подозреваемая в служебной халатности во время теракта в Киеве 18 апреля, работает в аппарате полиции. Поэтому женщина не была в нарядах по реагированию постоянно, пояснил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По словам Выговского, подозреваемая в служебной халатности Анна Дудина работает в аппарате полиции. Она не была в нарядах по реагированию на постоянной основе.

«Видел публикации в медиа, что она не патрульная. Это не совсем правильная трактовка. Эта сотрудница работала не на линии до этого, а в аппарате, департаменте. И у нее функционал был несколько иным», — прокомментировал Выговский.

Он продолжил, что в патрульной полиции Киева сейчас некомплект составляет около 25% работников. А иногда даже больше. Именно поэтому к патрулированию привлекают других сотрудников, когда есть необходимость.

Теракт 18 апреля произошел в поминальные дни, когда в городе работает больше полиции.

«Конечно, когда есть необходимость, мы все равно должны реагировать, вовремя прибывать, на усиление мы привлекаем таких сотрудников в наряды. Она не была системной и на постоянной основе в нарядах по реагированию, но она патрульная полицейская», — подытожил Выговский.

В момент избрания меры пресечения Дудина заявила, что не работает патрульной с 2019 года, однако ее вызвали из-за нехватки людей. Свое обвинение она считает несправедливым, ведь настаивает, что не видела нападающего.

Что известно о полицейской Анне Дудиной

Как стало известно вчера, сбежавшая с места стрельбы в Киеве полицейская была медиком на Майдане. Журналисты нашли архивные фото со времен Революции Достоинства.

«Я не выполняю задания патрульного полицейского роты с 2019 года. Меня отправили, потому что сейчас в патрульной полиции Киева нехватка личного состава более 60%, и работники аппарата вынуждены выходить на линию», — поделилась женщина.

На суде Анна Дудина объяснила, почему не открыла огонь. По ее словам, пострадавших с ранениями головы двигать нельзя, поэтому для раненого мальчика она вызвала медиков. Когда началась вторая стрельба после того, как террорист взял новое оружие дома, женщина не начала стрелять, ведь не видела нападающего.

«Я подошла буквально на 30 метров и услышала выстрелы. Я не знаю, что происходит, откуда выстрелы. И конечно, что буду искать укрытие. Я не видела самого стрелка», — сказала Дудина.

Обвинений в служебной халатности женщина не признает.