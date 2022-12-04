Сбежавшая в Польшу блогер призвала украинцев уехать и не мешать России: "Чемодан, вокзал, нах**"

Выехавшая за границу жительница Полтавской области Валерия Браца распространяет пропаганду. Блогер заявила, что она хочет дружить с "братской" Россией, а те украинцы, которые с этим не согласны — должны уехать из Украины".

Об этом она заявила в ТікТок.

Валерия Браца в сети распространила видео, на котором она в грубой форме призвала тех украинцев, которые хотят, чтобы Украина стала членом Европейского союза – "нах** уехать в Европу или США". Пророссийская блогер добавила, что особенно она не любит людей, проживающих на западе Украины, потому что "они не умеют даже общаться на украинском".

Тем, кто не хочет "дружить с "братской" Россией", женщина посоветовала собрать вещи и уехать.

Осторожно, видео пропаганда и нецензурная лексика

Примечательно, что скандальная блогер была уже ранее судима за торговлю наркотиками. Она после того, как РФ разбомбила ТРЦ в Кременчуге, она заявляла, что "там было оружие". На это мэр города Виталий Малецкий отреагировал, отметив, что ранее судимая блогер выехала из города за границу и распространяет российские фейки.

"Рашистской недоблогершей оказалась бывшая осужденная за наркоторговлю Валерия Браца, сбежавшая из Кременчуга за границу и работающая путинской пропагандисткой. Это лицо неоднократно задерживалось полицией, оно было осуждено за продажу наркотиков, а теперь записывает "видосики", повторяя в них фейки, что в ракетной атаке на "Амстор" виноваты власти Украины. Удивительная дрянь", — писал Малецкий.

В профиле Брац указано, что она проживает в городе Вроцлав, что в Польше.

Другие скандальные заявления блоггеров

Ранее блогер из Днепра обвинила власти в отключении электричества. Она заявила, что якобы "длится геноцид" и призвала украинцев "свергнуть правительство". После огласки блогер извинилась перед украинцами, заявив, что все сказанное было на эмоциях.

Еще одна блогер "отличилась" в Ивано-Франковске. Она заявила, что сама частично является русской, Украина проигрывает войну, а украинцы — "это самый тупый народ". Впоследствии она также извинилась за свои заявления.

Читайте также: