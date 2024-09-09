Сбежавшего нардепа Дмитрука могут задержать и арестовать за границей: Украина обратилась к ряду стран

Согласно запросу, беглеца должны выдать Украине.
Офис генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обратился к ряду соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОГП.
Кроме того, по согласованию с Офисом генпрокурора в учеты генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации красного оповещения в отношении указанного народного депутата Украины.
Напомним, по ходатайству Офиса генпрокурора Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в частности международного.
Отметим, что речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке, который в конце августа незаконно пересек границу Украины.
Ранее в ГБР заявили, что знали о подготовке побега нардепом Дмитруком. Там объяснили, почему не задержали беглеца.
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