Сбежавшего в СОЧ мужчину нашли мертвым в реке у полигона: жена говорит об убийстве

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Тело мобилизованного жителя Ровно Александра С., которого «оформили» в СОЧ (самовольное оставление части — укр. СЗЧ), нашли мертвым в реке недалеко от военного полигона через два месяца после его исчезновения. Жена же утверждает, что мужа убили.

О деталях дела пишет издание «Четверта влада».

Жена рассказывает, что мужчину мобилизовали, когда он возвращался домой из магазина. Это произошло 10 января 2025 года. Женщина утверждает, что его мобилизовало не местный ТЦК, а представители районного Варасского ТЦК, которые были в Ровно.

Реклама

На следующий день он позвонил по телефону жене Марине уже с учебного полигона. Сказал, что получил вещи и поселяется в палатку.

Жена предполагает, что 13 января, вероятно, он попытался самовольно покинуть полигон, но его поймали на КПП и свернули назад. без военного билета.

«Это как? Человек в нормальном сознании выкинет свою сумку и пойдет гулять по лесу? Там очень много нестыковок», — рассуждает Марина.

Поскольку утром 15 января Александр не появился на построении, военная часть зарегистрировала его как самовольно покинувшего расположение части (СЗЧ).

Реклама

Тело Александра нашли через два месяца в реке у полигона. На теле были только белье, термобелье и камуфляжные брюки. Каких-либо других вещей или предметов при нем тоже не было, говорит жена.

Жена считает, что ее муж был убит. Однако подробнее о своих рассуждениях говорить не хочет. «Сейчас ведутся расследования умышленного убийства. Пока ничего нельзя разглашать», — объяснила она.

По запросу издания в Ровенской полиции рассказали, что за это время правоохранители не фиксировали нарушения на местных полигонах. В воинской части в свою очередь формально ответили, что провели служебное расследование и передали его результаты правоохранителям. Они же вроде бы и раскроют содержание расследования после «завершения следственных действий».

Ранее сообщалось, что в Черниговской области дважды судимый командир убил мобилизованного на полигоне, а затем закопал.

Реклама