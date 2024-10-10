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Сбежавших депутатов Дмитрука и Одарченко исключили из комитетов Рады, – Железняк

Сбежавших депутатов Дмитрука и Одарченко исключили из комитетов Рады, – Железняк

Нардепы Дмитрук и Одарченко

Решение было принято почти единогласно.

Сбежавших депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключили из комитетов Рады.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Подробности

Как отметил нардеп, Рада поддержала исключение двух беглых депутатов из состава Комитетов. Речь идет о:

  • Одарченко – его исключили из состава антикоррупционного Комитета;
  • Дмитрука – его исключить из состава правоохранительного Комитета.

"ЗА – 245. Теперь они свободные беглецы не обременены лишней комитетской работой", – иронично заметил Железняк.

Ранее в Верховной Раде проголосовали за увольнение нескольких министров. Но не хватило голосов для принятия решений по некоторым важным кандидатам.

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