Сбежавших депутатов Дмитрука и Одарченко исключили из комитетов Рады, – Железняк

Решение было принято почти единогласно.
Сбежавших депутатов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключили из комитетов Рады.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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Как отметил нардеп, Рада поддержала исключение двух беглых депутатов из состава Комитетов. Речь идет о:
- Одарченко – его исключили из состава антикоррупционного Комитета;
- Дмитрука – его исключить из состава правоохранительного Комитета.
"ЗА – 245. Теперь они свободные беглецы не обременены лишней комитетской работой", – иронично заметил Железняк.
Ранее в Верховной Раде проголосовали за увольнение нескольких министров. Но не хватило голосов для принятия решений по некоторым важным кандидатам.
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