Сбежавших "мобиков" вылавливают вертолетами, а командование РФ опасается "котла" на Херсонщине: эксперт о ситуации на юге

Ми-8 и Ми-24 летают специальными звеньями и десятками вылавливают дезертиров из рядов частично мобилизованных.

Российские оккупанты начинают "плановую эвакуацию" из города Пологи на Запорожье. В оккупированный мариуполь они вывозят госпитали, администрации и коллаборантов. Также существенно возросло количество так называемых 500-х, то есть российских военных, отказывающихся воевать.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан.

По словам эксперта, количество "беглых мобиков" насколько возросло в последнее время, которые начали вылавливать в степях на вертолетах по всему Приазовью. Российские вертолеты Ми-8 и Ми-24 летают звеньями и десятками вылавливают дезертиров из рядов частично мобилизованных.

"Понимая, что в ближайшее время будет прорыв украинских войск через этот фронт частично мобилизованные, понемногу начинают убегать. Направление движения довольно специфическое – все идут в сторону Мариуполя" – сообщил Свитан.

По его мнению, оккупантам нет смысла оставаться на Херсонщине. Также интересно, что российские вояки не бегут в оккупированный Крым, поскольку понимают, что после выхода ВСУ на Азовское побережье – крымская и херсонская группировка ВС РФ попадает в оперативный котел.

"Мы увидим в ближайшее время большой Крымско-Херсонский котел. Скорее всего, россияне примут решение отходить по меньшей мере в Крым. Им не будет военного смысла оставаться на херсонской земле", — отметил военный эксперт.

Он добавил, что Силы обороны Украины на левом берегу начнут обстреливать врага с двух сторон: с Запада – со стороны Днепра и после выхода на побережье – с Востока. Поэтому оккупанты рискуют оказаться под перекрестным огнем, поэтому лучший выход для них — отойти.

Напомним, что ВС РФ способны одерживать какие-то минимальные "победы" только за счет заброса фронта "пушечным мясом". Из-за существенных потерь на фронте профессиональный уровень российской армии значительно снизился.

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