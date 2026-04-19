Сбежавших с места теракта в Киеве полицейских отстранили: подробности

Теракт в Киеве / © Associated Press

Служебное расследование начато, а полицейские отстранены на время проверки, результаты которой будут обнародованы в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Иван Выговский.

«По поручению министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу действий патрульных полицейских на месте стрельбы в Голосеевском районе начато служебное расследование. На период проверки сотрудники полиции отстранены от исполнения служебных обязанностей. Должны установить все обстоятельства происшествия без исключений: изучаются имеющиеся видеоматериалы, в том числе и распространенные в сети, опрашиваются свидетели», — отметил он.



В Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец Москвы, живший в украинской столице, начал стрелять в людей на улицах, а затем захватил заложников в супермаркете, где его ликвидировали спецназовцы КОРД.

По последним данным, кроме стрелка, погибли шесть человек и пострадали 14 человек.

Соседи мужчины, устроившего стрельбу в Голосеевском районе Киева, говорят, что он жил в квартире, рядом с которой совершил теракт, около 10 лет. Мужчина жил сам, семьи не имел и с соседями не общался — только здоровался.

Между тем в Сети распространяется видео, на котором виден побег копов с места стрельбы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко поручил главе Нацполиции Ивану Выговскому провести служебное расследование действий правоохранителей во время теракта в Киеве.