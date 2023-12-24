Сбежавший из Украины телеведущий писал заявление с обязательством вернуться (документ)

Телеведущий из "24 канала" Алексей Печий, сбежавший из Украины, воспользовавшись полученной аккредитацией на саммит Европейского Союза, перед отъездом подписывал заявление, в котором обязывался вернуться.

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев показал обращение журналиста-беглеца Алексея Печия, который обещал вернуться в Украину после участия в саммите Европейского Совета.

Соответствующие документы Карандеев разместил на своей странице в Facebook.

"Каждый, кто выезжает на реализацию того или иного задания за границу, представляет большой пакет документов. Также подписывает заявление с обязательством вернуться в Украину по завершению, и возвращается. Алексей Печий тоже подписывал такое заявление", — сказал и.о. министра культуры.

Обращение Алексея Изжога/Фото: Ростислав Карандеев

Однако Карандеев подчеркнул, что случай с журналистом "24 канала" – единичный. Так что не стоит обесценивать работу всех журналистов Украины.

"Этот случай никоим образом не должен бросать тень на других украинских журналистов, ежедневно работающих для привлечения внимания мирового сообщества к войне в Украине. Мы гордимся теми людьми, которые удерживают Украину на мировой повестке дня", — отметил Ростислав Карандеев.

Он подчеркнул, что украинские журналисты и художники вносят огромный вклад в поле культурной и информационной борьбы с врагом. По его словам, роль культурной дипломатии и информационной работы за рубежом чрезвычайно важна в восприятии миром войны в Украине. Поэтому сложно недооценить работу украинских культурных деятелей и медийщиков.

Напомним, украинский журналист Алексей Печий сбежал из Украины, используя иностранную командировку в Евросоюз. Алексей Печий получил аккредитацию на Саммит ЕС, который проходил с 14 по 15 декабря.

Впрочем, журналист и ведущий не вернулся в Украину. Только через неделю Алексей Печий обнародовал публикацию, в которой пытался объяснить свою позицию. Журналист пообещал "продолжить информационную войну за Украину", находясь в одной из европейских стран.

Пост-оправдание Алексея Печия

Пост-оправдание Алексея Печия

Пост-оправдание Алексея Печия

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