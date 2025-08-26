- Дата публикации
Сбежавшую от войны украинку жестоко убили в США (фото)
Украинку Ирину Заруцкую нашли мертвой на станции легкорельсового транспорта в Северной Каролине.
Девушка из Украины, которая приехала в США в поисках новой жизни, стала жертвой кровавого нападения вечером 22 августа. 23-летнюю Ирину Заруцкую нашли мертвой в результате ножевых ранений в 21:55 на станции легкорельсового транспорта South End в Северной Каролине.
Об этом сообщает Daily Mail.
Украинка прибыла в США недавно, убегая от войны с Россией. Близкие говорят, что девушка «надеялась на новое начало».
«Это невосполнимая потеря для ее семьи. Мы организовали этот сбор, чтобы поддержать Валерию и ее близких в это мучительное время и помочь им с непредсказуемыми расходами», — говорится на GoFundMe-странице, созданной в поддержку тети Заруцкой.
Подозреваемого в убийстве — 34-летнего Декарлоса Брауна — задержали сразу по прибытии полиции. Ему предъявили обвинение в убийстве первой степени. Мужчину доставили в больницу с ранениями, которые не угрожают его жизни.
Как сообщают следователи, Браун имеет богатую криминальную историю — его неоднократно арестовывали еще с 2011 года. Мужчина является бездомным. По данным The Charlotte Observer, большинство предыдущих обвинений, в частности в тяжкой краже, ограблении с оружием и угрозах, были сняты.
Что именно привело к нападению, правоохранители пока не раскрывают.
Член горсовета Эдвин Пикоук призвал власти дать объяснения и отметил, что граждане чувствуют себя все менее защищенными, пользуясь транспортом.
Переезд Заруцкой в США был вызван затяжной войной, которая длится уже более трех лет после российского вторжения в 2022 году.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к прямым мирным переговорам между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако Москва уже дала понять, что такая встреча в ближайшее время невозможна, и продолжает массированные атаки.
Напомним, 10 августа в Эстонии под колесами автобуса погибла 26-летняя беженка из Харькова Юлия Рупека, которая работала парикмахером в Таллинне.