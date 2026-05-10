Украина
373
1 мин

Сбил беременную и скрылся: суд принял решение относительно водителя буса ТЦК

Водителю буса ТЦК, сбившего беременную в Луцке, назначен штраф.

Наезд на женщину

В Луцке судили водителя буса ТЦК, совершившего наезд на беременную женщину. Его оштрафовали.

Об этом пишут «Волынские новости».

Детали об инциденте

Как известно, происшествие произошло около 8 часов 30 марта на улице Ровенской.

В протоколе указано, что на территории жилого комплекса «Атлант» водитель Fiat Scudo, не учитывая возникшую дорожную ситуацию, совершил наезд на женщину. В результате аварии лучанка получила ушибы и ссадины. После этого виновник ДТП уехал с места происшествия.

Патрульные составили на мужчину протоколы по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее за ДТП) и ст. 122-4 КУоАП (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

Ранее мы писали, что в Луцке беременная женщина пыталась остановить автобус ТЦК, в котором находился ее муж, и упала с автомобиля во время движения. После инцидента ее госпитализировали с гематомами, ссадинами и острой реакцией на стресс, врачи сообщили об угрозе прерывания беременности. В Волынском ТЦК заявили, что женщина якобы препятствовала работе группы оповещения и цеплялась за служебный автомобиль. Ее муж, по данным военных, был доставлен для прохождения ВЛК.

