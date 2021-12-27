Сбил детей и влетел в ограждение: на Закарпатье в ДТП погиб 9-летний мальчик, 8-летнего ребенка спасают медики

Сбил детей и влетел в ограждение: на Закарпатье в ДТП погиб 9-летний мальчик, 8-летнего ребенка спасают медики

Водитель автомобиля уже задержан.

В селе Серне Береговского района Закарпатской области в воскресенье, 26 декабря, нетрезвый водитель автомобиля сбил двоих детей и, не останавливаясь, врезался в ограждение. На месте ДТП погиб 9-летний мальчик.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

ДТП произошло в 20:00. Известно, что двое детей в возрасте 8 и 9 лет стояли на краю дороги. Их сбил 34-летний водитель Audi. На месте аварии погиб 9-летний мальчик. 8-летнего ребенка с закрытым переломом тазобедренного сустава госпитализировали в больницу.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

По данным полиции, 34-летний водитель автомобиля был нетрезв. После того, как он сбил детей, автомобилист проехал еще 300 метров и врезался в ограждение.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель автомобиля уже задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

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