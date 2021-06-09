Сбил девочку на "зебре" в Одессе: адвокат потерпевших обвиняет бизнесмена в шантаже и угрозах родителям

Адвокат рассказал подробности.

В Одессе водитель Range Rover, который сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе, попросил ее родителей не придавать инцидент огласке, потому что тогда не даст денег на лечение.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на адвоката потерпевших Сергея Пушкаренко.

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У девочки ушиб мягких тканей. "К сожалению, пока трудно сказать, в каком статусе находится водитель — все зависит от результатов обследования. Если травмы легкие, то виновник ДТП может обойтись административным наказанием — штрафом и компенсацией морального вреда", — рассказал адвокат.

По словам Пушкаренко, водитель совершил сразу три нарушения ПДД: поворачивал налево там, где нельзя, девочка двигалась на зеленый. Как добавил адвокат, копы не забрали у водителя права, что является нарушением со стороны правоохранителей.

Как пишет "Думская" нарушитель — одесский бизнесмен, владелец ресторана и отеля "Одесский дворик" Геннадий Коган. Он подтвердил, что был участником аварии, но детали сообщать отказался.

Напомним, во Львовской области виновник ДТП, в котором погибла 21-летняя девочка и пострадали еще двое, избежал наказания.

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