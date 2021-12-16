Сбил двоих детей на "зебре": в Харькове будут судить водителя фуры, совершившего смертельное ДТП

Сбил двоих детей на "зебре": в Харькове будут судить водителя фуры, совершившего смертельное ДТП

Водителя обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло за собой смерть потерпевшего.

В Харькове на скамье подсудимых оказался 33-летний водитель фуры, сбивший на нерегулируемом пешеходном переходе двух 12-летних мальчиков, один из которых погиб.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской бласти.

Прокуратура направила обвинительный акт, по которому водителя обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

ДТП произошло 4 октября 2021 около 16.45. 33-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля DAF XS с полуприцепом, перед "зеброй" не притормозил и не остановился и в результате сбил двоих мальчиков-пешеходов 12 лет.

Несовершеннолетних пострадавших доставили в больницу, где один из них не приходя в сознание, скончался. Другой мальчик получил многочисленные тяжкие телесные повреждения.

Обвинительный акт направлен в Орджоникидзевский районный суд г. Харькова.

Напомним, что в Харькове мальчики переходили дорогу "зеброй", когда на них налетела многотонная фура. Местные жители говорят, что на этом переходе людей сбивают не впервые, поэтому уже не раз просили установить здесь светофор. Впрочем, чиновники просьбу игнорируют.