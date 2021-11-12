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Сбил двух подростков на переходе в Харькове: что сказал водитель после избрания меры пресечения

Сбил двух подростков на переходе в Харькове: что сказал водитель после избрания меры пресечения

Фото: ТСН

Обвиняемый может выйти на свободу еще до рассмотрения жалобы Апелляционным судом.

По решению суда водитель внедорожника Land Cruiser, на пешеходном переходе в Харькове сбивший двух подростков, два месяца будет находиться в следственном изоляторе, с правом внесения залога в размере 340 тысяч гривен. Во время судебного заседания он сообщил журналистам, что признает свою вину, а с родственниками потерпевших будут общаться его родные.

Об этом сообщила из зала суда корреспондентка ТСН в Харькове.

После оглашения решения суда, которым обвиняемого отправили в СИЗО на 2 месяца, с правом внесения залога в размере 340 тысяч гривен, в прокуратуре сообщили, что готовят апелляционную жалобу, поскольку не согласны с размером залога. В качестве альтернативной меры к содержанию под стражей прокуратура определила сумму в 10 миллионов гривен.

Представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко предположил, что обвиняемый может выйти на свободу еще до рассмотрения жалобы Апелляционным судом.

"Это обусловлено не временем написания апелляционной жалобы, а нагрузкой на Апелляционный суд. То есть, мы не можем влиять на то, чтобы быстрее назначали судебные заседания”, — пояснил он.

Во время судебного заседания журналисты попытались пообщаться с водителем, который неохотно отвечал на вопросы, пряча голову за капюшоном.

Из его ответов стало ясно, что он сразу понял, что совершил ДТП и признает свою вину. Он не исключает компенсации нанесенного ущерба, но лично об этом ни с кем не общался. "С родственниками потерпевших будут общаться мои родственники, они в реанимации", — сказал обвиняемый.

Представитель прокуратуры Дмитрий Чубенко уточнил, что обвиняемый действительно признает, что совершил наезд на подростков, но говорит, что сделал это нечаянно, а случайно, заглядевшись в телефон.

Сбил двух подростков на переходе в Харькове: что сказал водитель после избрания меры пресечения

Сбил двух подростков на переходе в Харькове: что сказал водитель после избрания меры пресечения

Напомним, водитель внедорожника, на проспекте Науки в Харькове сбивший двух подростков, был под действием наркотических веществ.

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