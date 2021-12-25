Сбил и бросил умирать: в Полтавской области на дороге нашли тело 39-летнего мужчины (фото)

Сбил и бросил умирать: в Полтавской области на дороге нашли тело 39-летнего мужчины (фото)

Причины ДТП устанавливаются.

В с. Устимовка Кременчугского района Полтавской области 24 декабря в 22:30 на дороге нашли тело мужчины.

Об этом сообщили в Нацполиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, мужчина погиб из-за ДТП. Его личность установили, это – 39-летний местный житель. От полученных травм мужчина погиб на месте аварии.

Следствие установило, что потерпевшего сбил неизвестный автомобилист и уехал. Полиция открыла производство по ч. 2 статьи 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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