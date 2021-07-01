Сбил коляску с малышом: в Виннице будут судить водителя, который травмировал ребенка

Сбил коляску с малышом: в Виннице будут судить водителя, который травмировал ребенка

Мужчина в момент совершения ДТП был нетрезв.

В Винницкой области сегодня будут выбирать меру пресечения водителю, который под хмельком сбил коляску с малышом. Произошло все в селе Ладыжинские Хутора.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Мама с ребенком гуляли по обочине, когда водитель снес коляску на бешеной скорости. 11-месячная Доминика получила тяжелые травмы. Девочка в реанимации, у нее черепно-мозговые травмы, множественные переломы и ушибы, но она в сознании. Врачи говорят — то, что малыш выжил — чудо.

Виновник аварии — местный житель, ему 47. На месте полиция проверяла его на алкоголь — тест показал 0,3 промилле, что в полтора раза больше нормы. Сейчас мужчина в следственном изоляторе.

"Полетела машина, подняла пыль, я закрыла козырек и хотела развернуть, но не успела, заскрипели колеса и коляска полетела, я этот момент даже не помню. Я побежала за машиной и в траве нашла Доминику, а машина поехала дальше с коляской, свидетели говорили, что машина с коляской каталась дальше два круга, я этого не видела ", — рассказывает мама травмированного ребенка Виктория Браславец.

У девочки врачи диагностировали травмы, отек мозга, переломы, ушибы внутренних органов, закрытую травму грудной клетки и контузию легких.

Нетрезвый водитель сбил коляску с малышом в Винницкой области

Напомним, что в Славянске Донецкой области на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил коляску, где находилось 4-месячный младенец. В результате ребенок получил тяжелые травмы, а виновник ДТП просто поехал дальше.

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