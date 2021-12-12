Сбил людей, как кегли: появилось видео жуткого ДТП на "зебре" в Луцке (видео 18+)

Сбил людей, как кегли: появилось видео жуткого ДТП на "зебре" в Луцке (видео 18+)

Автомобиль на скорости влетел в толпу пешеходов.

В Луцке 16-летний водитель сбил 5 человек на "зебре". Пострадавших доставили в больницу.

Видео наезда на пешеходов обнародовали в Сети.

На кадрах видно, как люди начинают переходить дорогу регулируемым пешеходным переходом, а в них на скорости влетает легковушка и буквально разбрасывает в разные стороны. Причем автомобиль даже не тормозит, а "летит" дальше.

В результате столкновения больше всего пострадала 39-летняя женщина. Она находится в реанимации в бессознательном состоянии. У женщины диагностировали политравму, перелом костей черепа и голени.

Напомним, что Луцк возле торгового центра автомобиль влетел в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. За рулем автомобиля находился 16-летний парень.