Сбил маму с ребенком и скрылся: в Кривом Роге будут судить водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП

Мужчина находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.

В Кривом Роге на скамье подсудимых оказался водитель, который в декабре 2021 года совершил ДТП, в результате которого погибла женщина, а ребенок получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Кривого Рога, обвиняемого в нарушении безопасности движения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

По данным следствия, в декабре 2021 года в Кривом Роге обвиняемый, находясь в состоянии наркотического опьянения, превысил допустимую скорость движения и сбил стоящую на разделительной полосе женщину и ее 5-летнего ребенка. После этого он скрылся с места преступления.

В результате ДТП женщина скончалась. Мальчик получил сотрясение мозга, переломы и многочисленные ушибы. Он до сих пор находится в больнице.

Напомним, что водитель "Газели", сбивший маму с ребенком в Кривом Роге, с места аварии скрылся, и вскоре был задержан. Как мужчина объяснил полиции, пешеходов он не видел, а потом испугался.

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