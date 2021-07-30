Сбил на переходе 12-летнего мальчика и скрылся: в Киевской области задержали водителя, который совершил ДТП в Николаевской области

Сбил на переходе 12-летнего мальчика и скрылся: в Киевской области задержали водителя, который совершил ДТП в Николаевской области

Патрульные остановили нарушителя путем создания искусственного затора.

В Первомайске Николаевской области вчера, 29 июля, водитель сбил на "зебре" 12-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Нарушителя поймали спустя сутки в Киевской области.

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Об этом сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, после совершения ДТП в Первомайске, Николаевской области водитель даже не остановился и нагло скрылся с места происшествия.

"Получив ориентировку, мы сразу начали поиск. По имеющейся информации, водитель поехал по трассе М-05 (Киев — Одесса) в направлении столицы на автомобиле Mitsubishi Outlander. И вскоре указанное авто обнаружили патрульные Белой Церкви. Экипажи среагировали оперативно и профессионально. Автомобиль нарушителя остановили, путем создания искусственной пробки. За считанные минуты водитель уже лежал в наручниках ", — рассказал Билошицкий.

Отмечается, что на место патрульные вызвали следователей Нацполиции.

Напомним, что Харьковской области нетрезвый водитель на скорости сбил двух подростков, которые шли по обочине. Сам водитель скрылся, а парней в тяжелом состоянии доставили в больницу.

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