Сбил насмерть двух человек и скрылся: в Херсонской области произошло ужасное ДТП

Сбил насмерть двух человек и скрылся: в Херсонской области произошло ужасное ДТП

Водитель пытался скрыть следы преступления и сбежал.

Между Каховкой и с. Малокаховка Херсонской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель наехал на двух человек, которые умерли от травм. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его нашли через несколько часов.

Как сообщает полиция Херсонской области, на двух пешеходов, которые двигались по проезжей части дороги, наехал автомобиль "Лексус".

Также читайте В ДТП в Украине с начала 2021 года погибло свыше полусотни детей: в каких регионах смертей больше всего

Мужчины от полученных травм погибли на месте происшествия, это — 36-летний житель Киевской и 39-летний житель Закарпатской областей. Водитель внедорожника скрылся.

Полиция установила, что обломки автомобиля марки "Лексус" принадлежат 35-летнему одесситу. В течение нескольких часов автомобиль и водителя обнаружили в одном из дворов в с. Малокаховка, от объяснений мужчина отказался.

Водитель задержан. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Днепре произошла серьезная дорожно-транспортное происшествие: на Амурском мосту столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате чего на месте погиб водитель легковушки.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку