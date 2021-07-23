Сбил насмерть двух человек и скрылся: в Херсонской области произошло ужасное ДТП

Водитель пытался скрыть следы преступления и сбежал.
Между Каховкой и с. Малокаховка Херсонской области на трассе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель наехал на двух человек, которые умерли от травм. Подозреваемый скрылся с места происшествия, его нашли через несколько часов.
Как сообщает полиция Херсонской области, на двух пешеходов, которые двигались по проезжей части дороги, наехал автомобиль "Лексус".
Мужчины от полученных травм погибли на месте происшествия, это — 36-летний житель Киевской и 39-летний житель Закарпатской областей. Водитель внедорожника скрылся.
Полиция установила, что обломки автомобиля марки "Лексус" принадлежат 35-летнему одесситу. В течение нескольких часов автомобиль и водителя обнаружили в одном из дворов в с. Малокаховка, от объяснений мужчина отказался.
Водитель задержан. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Днепре произошла серьезная дорожно-транспортное происшествие: на Амурском мосту столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате чего на месте погиб водитель легковушки.