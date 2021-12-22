Сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП: в Сети появилось видео общения депутата и сотрудника полиции

Сбил насмерть мужчину и скрылся с места ДТП: в Сети появилось видео общения депутата и сотрудника полиции

Появилось видео разговора сбившего насмерть человека депутата горсовета с правоохранителем.

В Черниговской области в Бахмаче депутат сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. В Сети появилось видео общения полицейского и депутата.

Видео выложил у себя на странице Владимир Брюховец. Он объяснил, что получил запись из своих источников в полиции.

"На суде Виктор Мищук сообщил, что во время совершения ДТП был трезв и двигался со скоростью 40 км в час. Выкладываем видео задержания "трезвого" Виктора Мищука. Установили ли личность женщины на видео, которая могла находиться в машине Мищука — вероятного свидетеля происшествия, пока неизвестно", — написал Брюховец.

На кадрах видно, как депутат Бахмачского горсовета Виктор Мищук общается с представителем полиции. Из диалога понятно, что депутат, по его словам, находился в автомобиле сам, готов пройти экспертизу на содержание алкоголя и не имеет никаких документов ни на автомобиль, ни водительского удостоверения.

На вопрос: "Почему скрылся с места ДТП?", депутат не ответил.

Напомним, что депутату городского совета, который в эти выходные насмерть сбил велосипедиста в Бахмаче Черниговской области, объявили о подозрении.

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