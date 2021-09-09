Сбил насмерть женщину: в Ривненской области полиция догоняла экс-прокурора после аварии

Сбил насмерть женщину: в Ривненской области полиция догоняла экс-прокурора после аварии

Мужчина был нетрезв, выяснили правоохранители.

На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", вблизи села Немовичи, водитель совершил смертельное ДТП и пытался скрыться с места.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Следователи выяснили, что водитель автомобиля NISSAN ROGUE не выбрал безопасную скорость и столкнулся со скутером Honda, который двигался в попутном направлении. От полученных травм водитель двухколесного, 35-летняя женщина, погибла.

После аварии водитель внедорожника пытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследовать и через несколько минут задержали.

ГУ Нацполиции в Ровенской области

Во время общения полицейские выяснили, что 38-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался.

Сейчас он задержан.

Пресс-секретарь Ровенской областной прокуратуры Оксана Жужельская Суспільне подтвердила, что смертельную аварию совершил бывший прокурор, который был уволен в августе 2020 года.

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