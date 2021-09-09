Сбил насмерть женщину: в Ривненской области полиция догоняла экс-прокурора после аварии

Мужчина был нетрезв, выяснили правоохранители.
На автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов", вблизи села Немовичи, водитель совершил смертельное ДТП и пытался скрыться с места.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Следователи выяснили, что водитель автомобиля NISSAN ROGUE не выбрал безопасную скорость и столкнулся со скутером Honda, который двигался в попутном направлении. От полученных травм водитель двухколесного, 35-летняя женщина, погибла.
После аварии водитель внедорожника пытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследовать и через несколько минут задержали.
Во время общения полицейские выяснили, что 38-летний мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Впрочем, от прохождения освидетельствования он отказался.
Сейчас он задержан.
Пресс-секретарь Ровенской областной прокуратуры Оксана Жужельская Суспільне подтвердила, что смертельную аварию совершил бывший прокурор, который был уволен в августе 2020 года.
Напомним, в поселке Чабаны Киево-Святошинского района Киевской области уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП.