Сбил отца с двумя детьми: суд вынес приговор водителю за ДТП в Луцке, в котором погиб 9-летний мальчик

Сбил отца с двумя детьми: суд вынес приговор водителю за ДТП в Луцке, в котором погиб 9-летний мальчик

Водитель за содеянное смертельное ДТП получил 6 лет тюрьмы с лишением права управлять авто на 3 года.

В понедельник, 20 сентября, суд наказал лишением свободы на 6 лет водителя, который в Луцке на пешеходном переходе сбил отца с двумя сыновьям. Тогда в результате аварии погиб 9-летний мальчик.

Как сообщает "Суспильне", на суде обвиняемый полностью признал свою вину. Его адвокат просил суд учесть искреннее раскаяние его подзащитного, и то, что он — отец троих малолетних детей и освободить его от исполнения наказания с испытанием на определенный срок.

В свою очередь отец погибшего мальчика, Александр Позняковский, и его адвокаты просили судью Луцкого горрайонного суда назначить водителю максимальную меру наказания — 8 лет лишения свободы, ведь по мнению мужчины, виновник не раскаялся в содеянном ДТП. Также отец погибшего сына просил удовлетворить гражданский иск и взять обвиняемого под арест в зале суда.

В результате суд полностью удовлетворил гражданские иски в пользу отца погибшего мальчика — миллион гривен и столько же в пользу его жены. Виновнику ДТП также назначили наказание в виде лишения свободы на 6 лет с лишением права управлять авто на 3 года.

Напомним, смертельное ДТП произошло в Луцке 6 июня. 9-летний мальчик вместе с отцом и 5-летним братом переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Ковельской. Внезапно их сбил автомобиль, которым управлял 29-летний водитель. Дети получили серьезные травмы. 5-летнего мальчика медики выписали домой, а его 9-летний брат умер в больнице 18 июня.

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