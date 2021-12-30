Сбил патрульного: в Одессе водителя остановили выстрелами (видео)

На нарушителя составили протокол.
Сегодня, 30 декабря, в Одессе с применением оружия задержали нетрезвого водителя, сбившего патрульного.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
Полицейские получили сообщение о том, что на улице Академика Королева за руль садится пьяный мужчина. Патрульные остановили указанный автомобиль, однако водитель закрылся в салоне и на требования патрульных не реагировал.
"Потом он двинулся с места и совершил наезд на правоохранителя. На требования патрульных остановиться он не реагировал. Поэтому инспектор произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Таким образом удалось остановить транспортное средство", — отметили в пресс-службе.
От прохождения осмотра состояния алкогольного опьянения на месте остановки и в медицинском учреждении мужчина отказался.
На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.
Напомним, в США полицейские во время погони за подозреваемым застрелили 14-летнюю девочку.
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