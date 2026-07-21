Полиция Львовской области / © Facebook / Полиция Львовской области

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На Львовщине правоохранители задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в посягательстве на жизнь полицейского. По версии следствия, во время бегства от стражей порядка он сбил инспектора, который перекрывал дорогу, а после этого покинул место ДТП.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Инцидент произошел 20 июля около 11:30 в селе Долгое Стрыйского района. Как рассказали в полиции, экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль Land Rover Range Rover за нарушение Правил дорожного движения.

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41-летний житель Львовского района, должен был прибыть в ТЦК / © Полиция Львовской области

В ходе проверки документов выяснилось, что водитель, 41-летний житель Львовского района, должен прибыть в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«В дальнейшем водитель, по предварительным данным, покинул место происшествия. Во время бегства он повредил служебный автомобиль полицейских», — сообщили в полиции.

Впоследствии мужчина, как утверждают стражи порядка, проигнорировал требование об остановке уже другого экипажа и совершил наезд на 31-летнего старшего лейтенанта полиции — инспектора отдела реагирования патрульной полиции Стрыйского районного управления, перекрывшего движение на мосту через реку Стрый. Кроме того, был поврежден еще один служебный автомобиль.

После этого подозреваемый оставил поврежденный внедорожник в Стрые и скрылся.

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В результате наезда полицейский получил тяжелые травмы.

«Правоохранитель с многочисленными телесными повреждениями, в виде множественных переломов, травм живота и грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмы, был госпитализирован в отделение политравмы. Сейчас его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — отметили в полиции.

В поисках мужчины привлекли оперативников уголовного розыска, следователей, уголовную полицию, патрульные экипажи и сотрудников других подразделений. В конце концов, подозреваемого разыскали во Львове и задержали в соответствии со статьей 615 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 342 УК (сопротивление работнику правоохранительного органа).

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«Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — пожизненное лишение свободы», — подчеркнули в полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, стали известны жуткие подробности ДТП во Львовской области. Там три девушки погибли на месте. Пьяный 24-летний водитель Mercedes протаранил дерево и опору и скрылся.

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