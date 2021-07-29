Сбил пьяный водитель и скрылся с места аварии: в Харькове медики спасают жизни двоих подростков

Сбил пьяный водитель и скрылся с места аварии: в Харькове медики спасают жизни двоих подростков

Сейчас подростки находятся в реанимации.

В Харьковской области нетрезвый водитель на скорости сбил двоих подростков, которые шли по обочине. Сам водитель скрылся, а парней в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

ДТП произошло в поселке Вильча. Ребята 14 и 15 лет шли по обочине. И вдруг в них на большой скорости врезался легковой автомобиль.

65-летний водитель даже не остановился, а прибавил газу и уехал. За считанные минуты полиция разыскала машину — нетрезвый мужчина скрылся в кустах за поселком. Его задержали и должны избрать меру пресечения.

Оба школьники в тяжелом состоянии в реанимации. У них — черепно-мозговые травмы и многочисленные ушибы.

"Они оба были без сознания. Были тяжелые, двумя бригадами были госпитализированы в Харьков, в больницу скорой помощи. Нас вызвали прохожие, не было авто, которое сбило этих ребят", — рассказала Галина Салдан, заместитель директора Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

Новости Украины: в Харькове врачи борются за жизнь двоих подростков, которых сбил пьяный водитель

Напомним, что в Хмельницком в результате ДТП с патрульным авто травмировался водитель BMW. Инспектор, который находился за рулем автомобиля, ехал на служебное задание с включенными проблесковыми маячками.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку