Сбил ребенка и оставил умирать: как суд наказал директора Надворнянского лесхоза

Ребенок получил тяжелые ранения, а чиновник не помог ему, скрывшись с места аварии. Девочка впоследствии умерла в больнице.

Суд вынес приговор директору Надворнянского лесного хозяйства, который в январе 2022 года сбил своим авто 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе Госбюро расследований Украины.

Так, суд признал виновным директора Надвирнянского лесхоза в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшей, а также в сознательном оставлении лица в опасности. Виновник аварии приговорен к четырем годам заключения с лишением на два года права управлять транспортом.

В ДБР проинформировали о деталях инцидента. Так, в январе 2022 года девочка вместе с мамой и братом возвращались из магазина и передвигались по обочине в селе Лоева Ивано-Франковской области.

Вдруг на обочину своим служебным авто выехал руководитель лесхоза: на затяжном повороте он нарушил правила дорожного движения, не выбрал безопасную скорость и сбил девочку. Ребенок получил тяжелые ранения, но чиновник покинул место аварии, хотя мог помочь девочке. В результате полученных травм ребенок умер в больнице.

Сотрудники ДБР в сжатые сроки провели расследование и собрали достаточно доказательств по делу. В июне 2022 года обвинительный акт в отношении директора лесхоза был направлен в суд и теперь виновнику суд вынес приговор.

Поврежденный после ДТП автомобиль директора Надворнянского лесхоза / Фото: Государственное бюро расследований

Автомобиль директора Надворнянского лесхоза в момент аварии зафиксировали камеры наблюдения / Фото: Государственное бюро расследований

Напомним, 2 августа в районе Песочина на Харьковщине водитель насмерть сбил 15-летнюю Альбину Харченко на пешеходном переходе. По информации СМИ, за рулем авто, вероятно, находился киевский полицейский Ярослав Якименко.

Читайте также: