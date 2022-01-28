Сбил женщину и бросил умирать: в Сумской области разыскивают водителя, совершившего смертельное ДТП (фото)

Полиция разыскивает подозреваемого в смертельном ДТП.
В с. Старое Село Сумской области в пятницу, 28 января, водитель автомобиля сбил женщину и скрылся с места ДТП. Потерпевшая от полученных травм скончалась.
Об этом сообщили в Нацполиции Сумской области.
По данным следствия, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину и бросил ее умирать. Потерпевшая погибла на месте аварии.
"В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины", — сообщили правоохранители.
Полиция разыскивает подозреваемого в смертельном ДТП.
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