Сбила известного на всю Украину оленя и скрылась: стало известно, как наказали обидчицу Бориса

Олень Борис

На Ривненщине суд на год запретил садиться за руль водителю, которая сбила звездного оленя Бориса и скрылась с места аварии. Женщину признали виновной сразу в двух административных правонарушениях.

Об этом говорится в постановлении Заречненского районного суда.

Инцидент произошел вечером 23 марта 2026 года. По словам водителя, она ехала домой вместе с ребенком, когда на проезжую часть неожиданно выскочил олень. Избежать столкновения, как утверждает женщина, она не смогла. В суде она заявила, что удар был незначительным, а ребенок в салоне даже не понял, что произошло. После этого, по ее словам, она покинула место происшествия из-за страха.

При рассмотрении дела женщина признала вину, выразила раскаяние и просила ограничить наказание штрафом.

Однако показания очевидца несколько отличались. Местный житель рассказал, что услышал громкий звук двигателя автомобиля, который двигался на высокой скорости. Через мгновение раздался удар. Когда мужчина выбежал на дорогу, то увидел травмированного оленя Бориса, а автомобиль, по его словам, поехал в направлении центра поселка без включенного света фар. Именно свидетель вызвал полицию и ветеринара.

Впоследствии правоохранители установили личность водительницы. Проверка показала, что она была трезвой — алкотестер не зафиксировал алкоголя в организме.

Суд установил, что водитель не учла ситуации на дороге и не выбрала безопасной скорости, чем нарушила ПДД. Ее признали виновной по статье 124 КУоАП (совершение ДТП) и статье 122-4 КУоАП (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В качестве наказания женщину лишили права управления транспортом на один год. Кроме этого, она должна уплатить 665,60 грн судебного сбора.

Также известно, что ранее ее уже оштрафовали за управление автомобилем без действующего страхового полиса.

ДТП с оленем Борисом — что известно

ДТП с оленем Борисом произошло вечером 23 марта. По информации правоохранителей, 28-летняя водитель автомобиля Mercedes ехала без включенных фар, сбила животное и уехала с места аварии. Впоследствии женщина объяснила, что убежала из-за сильного испуга.

Олень Борис, известный среди жителей общины и в соцсетях, получил тяжелые травмы, но выжил. У животного обнаружили перелом конечности и серьезную травму головы. Из-за тяжелого состояния Бориса не могли перевезти в ветеринарную клинику, поэтому он оставался во дворе хозяина.

Врачи тогда не давали четких прогнозов относительно возможного оперативного вмешательства. Между тем зоозащитники призвали как можно быстрее доставить оленя в специализированную клинику и критиковали решение оставить его без хирургической помощи на месте.

Со временем состояние Бориса начало улучшаться: он самостоятельно ел, пил и даже начал ходить. Волонтер Наталья Попова из центра спасения диких животных Wild Animals Rescue Center тогда сообщала, что животному нужны покой и минимальное вмешательство.

Впрочем, уже в апреле стало известно, что олень Борис исчез. Обстоятельства его исчезновения пока неизвестны.

Журналисты ТСН отправились в поселок Заречное на Ровенщине для поисков оленя. Найти его не удалось, однако поиски продолжаются.