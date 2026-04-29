Сбили 2100 целей за месяц: Сырский рассказал об успехах новой системы ПВО

Благодаря развитию системы так называемой «малой ПВО » украинские военные по всей стране уничтожили более 2100 российских воздушных целей в течение месяца. Формирование новых эшелонов перехвата позволило силам обороны существенно повысить эффективность защиты городов, производств и критической инфраструктуры от российских атак.

О выдающихся результатах борьбы с ударными дронами противника сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам специального совещания.

Успехи БпЛА-перехватчиков и авиации

По информации главнокомандующего, вновь созданные подразделения Сил беспилотных систем демонстрируют высокую результативность, обезвреживая на своих эшелонах более половины всех вражеских ударных дронов. Всего в течение апреля украинские защитники ликвидировали более 2100 воздушных целей, из которых почти 950 объектов (включая 670 дрон-камикадзе типа «Shahed») Силы беспилотных систем уничтожили самостоятельно. В то же время экипажи вертолетов армейской авиации Сухопутных войск внесли свой весомый вклад, сбив более 500 российских беспилотников.

Система так называемой «малой ПВО» продолжает укрепляться и уже демонстрирует высокую эффективность. Сформированы подразделения БпЛА-перехватчиков, выстроены эшелоны перехвата», — подчеркнул Александр Сырский.

Планы по усилению обороны

Во время совещания военное руководство детально проанализировало тактику противника и определило направления, требующие срочного усиления. Приоритетной задачей стало повышение качества подготовки экипажей для беспилотных авиационных комплексов на базе как военных, так и гражданских учебных центров, что должно улучшить работу третьего эшелона ПВО Воздушных Сил.

Кроме того, командование планирует существенно нарастить производство боевых частей для беспилотников-перехватчиков, усовершенствовать системы связи и вооружения на вертолетах. Параллельно продлится реализация комплексных проектов антидроновой защиты для важнейших административных центров в регионах страны.

Напомним, Игнат заявил, что украинская ПВО оказалась на «голодном пайке» . Высокая интенсивность российских атак существенно истощила запасы ракет для Patriot, NASAMS и IRIS-T.

