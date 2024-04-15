Сбили сразу два автомобиля: в Хмельницком школьница погибла в ужасном ДТП (фото)

Девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

В Хмельницком водитель KIA Carnival насмерть сбил на пешеходном переходе девушку. Стало известно, что погибшей в ужасном ДТП является 16-летняя выпускница одной из гимназий Красиловской громады.

По информации полиции Хмельницкой области, ДТП произошло по улице Панаса Мирного в микрорайоне Выставка.

"Предварительно установлено, что 62-летний водитель автомобиля KIA Carnival на пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девушку. В результате пострадавшую отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал автомобиль KIA K7, за рулем которого находилась 37-летняя хмельничанка", – говорится в сообщении.

В результате ДТП девушка от полученных травм погибла на месте происшествия.

В соцсетях сообщили о гибели выпускницы Дружненской гимназии Красиловской громады. Сообщение с соболезнованием опубликовали на Facebook-странице учебного заведения:

"С глубокой грустью выражаем искренние соболезнования по поводу трагической гибели родным и близким нашей выпускницы, призера многих олимпиад и конкурсов, Андрощук Иванны. Легких туч тебе, Иванка. Ты навсегда останешься в памяти жизнерадостной и улыбчивой девушкой".

Водителю, сбившему девушку, сообщено о подозрении, сообщили в пресс-службе Хмельницкой областной прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

По предварительным данным следствия, подозреваемый за рулем автомобиля KIA Carnival превысил разрешенную скорость движения, не остановился перед пешеходным переходом и совершил наезд на девушку.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области во время столкновения мотоциклов трагически погибла 16-летняя девушка.

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