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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2727
Время на прочтение
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Сбили только одну баллистическую ракету: Зеленский эмоционально отреагировал на массированный удар по Киеву

Зеленский заявил, что ПВО не смогла сбить больше баллистических ракет из-за нехватки Patriot.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Российская армия в ночь на субботу, 1 августа, атаковала Киев баллистическими ракетами. В столице наибольшие повреждения получили обычные жилые дома. Девять человек погибли, а десятки получили травмы.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, с ночи продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара, ведь последствия фиксируют в семи районах. Зеленский заметил, что «россияне ударили по обычным жилым домам». В столице повреждено 18 домов, школа, посольство Литвы и объекты инфраструктуры.

Президент подчеркнул, что среди 35 выпущенных ракет, 27 — это баллистика. Впрочем, силы ПВО уничтожили только одну такую воздушную цель.

«Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет до петриотов. И именно такой дефицит перехватчиков против баллистики только поощряет Россию наносить такие удары против жизни», — подчеркнул глава государства.

Президент акцентировал внимание на том, что партнеры должны понимать насущную потребность Украины в средствах противовоздушной и противоракетной обороны. Они ведь «нужны не где-то на складах для возможных сценариев, а здесь и сейчас», чтобы сдерживать и останавливать российскую агрессию.

«Каждый пакет с антибаллистом сохраняет жизнь наших людей. И каждая ночь, когда ее нет, приводит к жертвам», — добавил Зеленский.

Атака 1 июля — что известно

Ночью войска России нанесли комбинированный удар по территории Украины, выпустив 35 ракет разных типов и 185 беспилотников. В частности, оккупанты ударили четырьмя «Цирконами» и 27 «Искандерами». Силы ПВО уничтожили только одну баллистическую ракету Искандер-М/С-400. Произошли попадания четырех противокорабельных и 26 баллистических ракет.

В частности, под массированным ударом баллистики оказался Киев. В двух районах столицы погибли по меньшей мере девять человек. Больше всего жертв в Дарницком районе.

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Дата публикации
Количество просмотров
2727
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