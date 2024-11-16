Сбили всю семью на пешеходном переходе: в Черкассах произошло жуткое ДТП

В Черкассах 16 ноября произошло ДТП на перекрестке улиц Сергея Амброса и Кобзарской. Автомобиль КИА на "зебре" сбил двух взрослых и маленького ребенка.

Об этом сообщили местные Телеграм-паблики.

Вся семья госпитализирована.

В Черкассах автомобиль на пешеходном переходе сбил семью

Причины и официальная информация не известна, есть только предположение, что водителю стало плохо или же он перепутал педали.

Редакторы Telegram-канала призвали граждан соблюдать осторожность.

"Рекомендуем ускорять свой шаг на пешеходных переходах, не бежать, а именно быстрее обычного переходить дорогу, чтобы быстрее покинуть зону опасности. При этом внимательно смотреть по сторонам и под ноги", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве мошенники обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тыс. грн по схеме "ваш сын попал в ДТП".

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