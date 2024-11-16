Сбили всю семью на пешеходном переходе: в Черкассах произошло жуткое ДТП

Вся семья госпитализирована.
В Черкассах 16 ноября произошло ДТП на перекрестке улиц Сергея Амброса и Кобзарской. Автомобиль КИА на "зебре" сбил двух взрослых и маленького ребенка.
Об этом сообщили местные Телеграм-паблики.
Вся семья госпитализирована.
Причины и официальная информация не известна, есть только предположение, что водителю стало плохо или же он перепутал педали.
Редакторы Telegram-канала призвали граждан соблюдать осторожность.
"Рекомендуем ускорять свой шаг на пешеходных переходах, не бежать, а именно быстрее обычного переходить дорогу, чтобы быстрее покинуть зону опасности. При этом внимательно смотреть по сторонам и под ноги", – говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве мошенники обманули 88-летнюю женщину почти на 100 тыс. грн по схеме "ваш сын попал в ДТП".
Читайте также:
- ДТП в Одесской области: мужчина отправил на тот свет родного брата
- Жуткое ДТП на Хмельнитчине: погибли молодые супруги
- Выяснились детали смертельного ДТП в Умани: за рулем был несовершеннолетний парень