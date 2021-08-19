Сбились с пути: в Карпатах во время похода заблудилась семейная пара с младенцем

Сбились с пути: в Карпатах во время похода заблудилась семейная пара с младенцем

Семью в горах застало гроза.

Туристы из Киева, а это супружеская пара с младенцем, заблудились в Карпатах — в Закарпатской области.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС Закарпатья на странице в Facebook.

Путешественники отправились в поход 17 августа. Вечером началась гроза в долине Ряпицкая, а потому семья решила пойти в ближайшую деревню, чтобы найти укрытие. Впрочем, дорогой супруги сбилось с пути, а потому ночевать пришлось прямо в лесу — в старой лесосеке. Утром у малыша поднялась температура.

Родители обратились за помощью к спасателям. Оказалось, что семья заблудилась в районе горы Большой Верх. Их оперативно нашли. Родителей и мальчика транспортировали в Воловецкое лечебное учреждение.

Как сообщалось, на Прикарпатье 14 августа потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанца. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.

Новости Украины: волонтеры нашли заблудившегося 6-летнего мальчика на соседней с Говерлой горе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку