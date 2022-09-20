"Сбились в стадо от ВСУ и палят в воздух": кадыровские тиктокеры записали очередной видосик (видео)

Тикток-войска Кадырова и дальше продолжают позориться в Украине.

Теперь к своим видео они добавили драматизм с ранениями. Находясь под давлением ВСУ, они все равно не забывают о лайках в Сети.

Видео испуганных воюющих с воздухом кадыровцев выложил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Дон-доновские овцы сбились в стадо под огнем ВСУ, но по-прежнему стреляют в воздух и снимают TikTok. Просто к*нченые идиоты", — не подбирая слов, прокомментировал увиденное Геращенко.

На кадрах видно, как подразделение кадыровцев укрылось в окопах, а где-то неподалеку идет бой. На переднем плане раненный в пах вояка позирует на видео. Его товарищи тем временем стреляют из автомата из окопа в воздух одной рукой. Не целясь и глядя не в направлении выстрелов, а в кадр.

Напомним, что в Херсонской области кадыровцы расстреливают мобилизованных из "ЛДНР". Их наказывают за отказ наступать и утраченные позиции.

Ранее мы сообщали, что кадыровские тиктокеры успели записать несколько секундный ролик настоящего боя и разлететься вдребезги. Бой длился 19 секунд.

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