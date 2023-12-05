Сбитый самолет РФ, квартиры Героям и благодарность волонтерам: главное из обращения Зеленского

Вечером, 5 декабря, президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях времени.

Сбитый самолет РФ над Черным морем

Президент рассказал, что сегодня Силы обороны сбили российский боевой самолет в районе Змеиного в Черном море. Вражеский самолет как раз заходил для удара по Одесской области.

"Еще минус один у террористов. И будем и дальше "минусировать" террористов. Усиливаем нашу ПВО, в частности на Одесщине. Постепенно. Но ощутимо. Я благодарю каждую страну, которая помогает", – отметил глава государства.

Встреча с главой МИД Нидерландов

Сегодня президент Зеленский встретился с министром иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот, которая находится с визитом в нашей стране.

Он отметил, что Нидерланды – это одна из тех стран, которые поддерживают Украину больше, особенно средствами ПВО.

Стороны обсудили ситуацию на юге нашего государства – работу нашего экспортного коридора, ситуацию на поле боя, оборонные пакеты для ВСУ, вопросы европейской интеграции.

Встреча президента с министерством иностранных дел Нидерландов Ганке Брейнс Слот / Фото: Офис президента Украины

Квартиры для Героев

По словам Зеленского, в Украине начинают новую специальную инициативу для всех Героев Украины – которых на сегодняшний день насчитывается 360 с начала полномасштабной войны.

Каждому воину или родным воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, будет присвоена от государства квартира.

"Не через годы, не когда-то потом, а сейчас. Сегодня я имел честь вручить первые документы на квартиру – 21 Герой Украины. Воины ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Государственной пограничной службы. Из этих 21 девять – погибшие герои. И в ближайшее время государство обеспечит квартирами всех Героев Украины. Всех. В том числе и тех, кто воевал до 24 февраля — за время с 2014 года, боевые ребята. Это справедливо", — сказал глава государства.

Президент Владимир Зеленский вручил Героям Украины первые сертификаты на квартиры Фото: ОП

Благодарность волонтерам

И очень символично и на уровне смыслов максимально справедливо, что перед Днем Вооруженных Сил Украины, который мы будем отмечать завтра, Украина благодарит всех своих волонтеров. Тысячам, десяткам тысяч, сотням тысяч, даже миллионам неравнодушных украинцев и украинок, присоединившихся к волонтерскому движению. И во время Майдана. И во время АТО. И сейчас, во время полномасштабной войны. Те, кто чувствует усталость, но не устает. Кто всегда рядом, и услышит, и поможет. Кто иногда не знает выходных, потому что знает, что нужно бригадам. Кто сейчас в пути на фронт. Кто, возможно, именно в эти минуты закрывает очередной важный сбор. Кто снабжает машинами, такмедом, дронами и всем тем, что необходимо. Скорость и внимательность, которым государству еще предстоит учиться.

Я благодарю каждого волонтера за то, что вы есть в Украине. Благодарю всех тех, кто помогает также в прифронтовых городах. Переселенцам. Людям пожилого возраста. Семьям с детьми. Кто заботится о реабилитации раненых. Кто помнит, как это важно, когда семьи, потерявшие родных, к сожалению, на этой войне, получают тепло от неравнодушных сердец и нужную поддержку. Я благодарю каждого и каждую из дружественных Украины стран – иностранцев, которые стали здесь родными, потому что тоже с нами, с Украиной, с необходимостью победить в этой войне. Победить, потому что это о людях. О человечности. Это о том, чем наш мир должен отличаться от страшных времен прошлого. Свет человеческой души должен побеждать", – подытожил президент.

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Зеленский: СБИТ РОССИЙСКИЙ САМОЛЕТ. Квартиры для украинских Героев