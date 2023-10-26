"Сбитие ATACMS россиянами": Игнат отреагировал на громкие заявления врага

Пока нет оснований утверждать, что противник действительно перехватил американские дальнобойные ракеты.

Российская сторона заявила, что сбила две ракеты ATACMS. Однако фото двигателей, которые захватчики предоставили в подтверждение, ничего не доказывают.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Доказательств недостаточно

По словам Игната, у РФ действительно есть средства, которыми потенциально можно перехватывать такой вид вооружения. Но публикация фотографий двигателя от ATACMS совсем не свидетельствует о сбывании ракет. Нужны четкие и веские доказательства.

"Если от ATACMS они сфотографировали двигатель, который после удара найден, это не значит, что они его сбили. Но баллистика сбивается. Мы видим, что Patriot работает. Россияне говорят, что делают это, но надо доказательства", – сказал представитель Воздушных сил.

Ранее военные эксперты объяснили, почему ATACMS сложно сбивать и как это оружие повлияет на ход войны.

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