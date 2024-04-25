МиГ-29 ВСУ сбил российский дрон: обозреватель объяснил, почему эта новость негативная для нас (видео)

В Сети появилось видео, как истребитель МиГ-29 ПС ВСУ, сбивает российский разведывательный дрон. Оно кажется положительно, мол, сбили, красавцы! И здесь спора нет, ВС ВСУ – самые лучшие. Но позитива у этого видео нет.

Об этом пишет военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Обозреватель объяснил, какой нюанс есть в сбитии МиГ-29 ВСУ российского разведывательного дрона

"Позитив ноль, поскольку сбивать малоразмерные цели — это не функционал МиГ-29, который необходимо поднять в воздух, потратить ресурс на подлет к дрону, запустить ракету ценой на порядок дороже того же Орлан-10, при этом умудрившись уклоняться от осколочных элементов от разрыва собственной же ракеты и уничтоженного дрона", – объяснил Коваленко.

Серьезная нехватка ПВО

По словам эксперта, такие цели должны сбиваться комплексами ПВО ближнего радиуса действия как пушечного типа (ВСУ), так и зенитно-ракетного (ЗРК). И это видео – это яркое доказательство того, что полного покрытия Одессы средствами ПВО этого эшелона как такового нет. Так, чтобы уничтожить разведывательный дрон, приводящий и корректирующий удары баллистическими ракетами, вместо применения недорогой ракеты запускают в воздух целый истребитель.

"Мы много говорим в эфирах о ЗРК Patriot и SAMP/T, но практически игнорируется проблематика отсутствия достаточного количества средств ПВО ближнего радиуса действия", – подытожил Александр Коваленко.

Ранее обозреватель рассказал, что зенитно-ракетный комплекс ближнего радиуса MIM-72A/M48 Chaparral ("Чапарел") вполне мог бы оказаться на защите такого города, как Харьков.

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