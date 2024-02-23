Сбитие российского Су-35: что известно о погибшем пилоте

Выжить в ледяной воде Азовского моря лётчику не удалось.

Пилот российского истребителя Су-35, сбитый 19 февраля в небе близ Мариуполя, погиб. Сначала кафир катапультировался, но впоследствии его бездыханное тело нашли примерно в 1 км от берега.

Об этом пишет "Крымский ветер".

Что известно о летчике

Федор Грабовецкий

было 28 лет

капитан ВКС России

окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков

служил в 120-м гв. иап (в/ч 63559, с. Домна, Читинская обл., РФ).

позже стал офицером 18-го гвардейского штурмового авиационного полка (в/ч 78018, с. Черниговка, Приморский край России)

принимал участие в боевых операциях с 2023 года.

"Сбитый Су-35 включен в статистику ВСУ. Наши источники сообщают, что он был сбит ракетой комплекса Patriot", – отмечается в сообщении.

Напомним, 19 февраля наши бойцы уничтожили еще два российских истребителя – Су-34 и Су-35. Скорее всего, пилоты отправились на "концерт в Кобзон".

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