Выжить в ледяной воде Азовского моря лётчику не удалось.
Пилот российского истребителя Су-35, сбитый 19 февраля в небе близ Мариуполя, погиб. Сначала кафир катапультировался, но впоследствии его бездыханное тело нашли примерно в 1 км от берега.
Об этом пишет "Крымский ветер".
Что известно о летчике
- Федор Грабовецкий
- было 28 лет
- капитан ВКС России
- окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
- служил в 120-м гв. иап (в/ч 63559, с. Домна, Читинская обл., РФ).
- позже стал офицером 18-го гвардейского штурмового авиационного полка (в/ч 78018, с. Черниговка, Приморский край России)
- принимал участие в боевых операциях с 2023 года.
"Сбитый Су-35 включен в статистику ВСУ. Наши источники сообщают, что он был сбит ракетой комплекса Patriot", – отмечается в сообщении.
Напомним, 19 февраля наши бойцы уничтожили еще два российских истребителя – Су-34 и Су-35. Скорее всего, пилоты отправились на "концерт в Кобзон".
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