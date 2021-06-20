Сбитие самолета МАУ под Тегераном: Канада публично осудила правительство Ирана в ИКАО

Канада планирует предложить ИКАО ряд изменений в правилах проведения расследований авиационных инцидентов.

Канада решительно осуждает Иран за сбитие под Тегераном самолета "Международных авиалиний Украины" в январе 2020 года и неспособности провести надлежащее расследование.

Об этом министр транспорта Канады Омар Альгабра заявил во время сессии Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), пишет "Укринформ".

"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответы после", — высказался глава канадского ведомства.

Он отметил, что Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства, и он должен был сделать все, чтобы гражданский самолет не стал мишенью военных.

"Несмотря на уроки и рекомендации, сделанные после трагедии MH17, Иран не смог понять опасность активных военных операций. Они не приняли всех практических мер по предотвращению этой трагедии", — отметил Альгабра.

Министр добавил, что в этой ситуации "очевиден конфликт интересов, который повлиял на достоверность иранского расследования и отчета".

По его словам, Канада планирует вскоре предложить ИКАО принять ряд изменений в правила проведения расследований авиационных инцидентов.

Напомним:

Утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины.

пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Сначала причиной авиакатастрофы иранцы называли техническую неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января стало известно, что украинский Боинг был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора".

сбила самолет МАУ, а трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Власти Ирана убеждали, что в комплексе ПВО, которым был сбит самолет МАУ в Иране, были нарушены настройки, и это якобы привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Украина с этой версией не соглашалась.

не соглашалась. В октябре Иран взял на себя всю ответственность за сбитие.

за сбитие. Процесс выплаты компенсаций родным жертв может затянуться на два года.

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