Сбитие самолетов РФ: эксперт заявил о ценности знаний украинских зенитчиков для США и КНР

Знания украинских зенитчиков по сбитию российского самолета А-50 ценны для Соединенных Штатов и Китая.

Об этом сказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Киричевского, россияне, декларирующие противостояние с НАТО, пытаются копировать доктрину Альянса в использовании авиации. Когда тактическая авиация для нанесения ударов по наземным целям не поднимается в воздух без сопровождения самолетов радиолокационного дозора.

"И здесь еще вытекает второй глобальный момент, который выходит за рамки нашего театра боевых действий, и даже нашей войны. Знания о том, как можно было сбить самолет, летавший более полутора сотен километров от линии боестолкновения, сейчас могут быть очень ценны и для американских партнеров и для китайцев", — добавил Киричевский.

Он сказал, что США и Китай активно готовятся к большой войне в Тихом океане, поэтому подобные самолеты будут необходимы.

В КНР есть похожие на российский А-50 самолеты.

"Обе стороны будут пытаться выбивать именно такие самолеты. Ранее считалось, что самолеты радиолокационного дозора, во всех армиях, не уязвимы. Потому что они летают далеко от линии боестолкновения. Сейчас оказалось, что есть инструменты, как линию боеприкосновения приблизить к таким специфическим самолетам. Знания, которые появились у наших зенитчиков, принесут нам бонусы", — отметил Киричевский.

Напомним, уничтожение российского самолета А-50 явилось сложной комбинированной операцией ВСУ с применением средств радиоэлектронной борьбы.

По словам военных экспертов, Украина совершила рывок с помощью партнеров в применении средств радиоэлектронной борьбы разных типов, который позволил вытащить эти самолеты ближе к побережью территории страны, хотя эта территория временно оккупирована, и дальше осуществить комплекс, который привел к их уничтожению.

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