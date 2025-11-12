- Дата публикации
Сбивал дроны из ружья: фермер Херсонской области Александр Гордиенко посмертно стал Героем Украины
Александр Гордиенко погиб в сентябре 2025 года, когда российские войска сбросили взрывчатку на его авто. Несмотря на обстрелы, фермер до последнего работал на своей земле.
Президент Украины присвоил звание «Герой Украины» главе Херсонской областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Александру Гордиенко, который погиб во время работы в поле от вражеской взрывчатки, которую россияне сбросили на его авто.
Соответствующий указ №836/2025 обнародован на сайте главы государства.
Орден «Золотая Звезда» во время визита в Херсон 11 ноября был вручен сыну Александру Гордиенко.
Что известно о Герое Украины
Александр был известным в регионе активистом и организатором фермеров; он возглавлял Херсонскую областную ассоциацию фермеров.
Несмотря на опасность и регулярные обстрелы, он продолжал работать на земле и помогать восстанавливать аграрную жизнь региона.
«Мы, украинцы, свою землю никогда просто так не отдавали. Мы осели здесь, тяжело работали много лет. А теперь все бросить? Я не могу так. Я решил с ними бороться. Преимущественно РЕБом давим, но и ружьем уже сбивал. С первого раза не выходит, но с четвертого-пятого падают», — рассказывал журналистам «Общественного» в августе 2025 года.
А уже 5 сентября Александр Гордиенко, к сожалению, погиб во время работы в поле от вражеского взрывного устройства, которое противник сбросил на его автомобиль.
