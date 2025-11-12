Сбивал дроны из ружья: фермер Херсонской области Александр Гордиенко посмертно стал Героем Украины

Александр Гордиенко Фото: agroweek

Президент Украины присвоил звание «Герой Украины» главе Херсонской областной ассоциации фермеров и частных землевладельцев Александру Гордиенко, который погиб во время работы в поле от вражеской взрывчатки, которую россияне сбросили на его авто.

Соответствующий указ №836/2025 обнародован на сайте главы государства.

Орден «Золотая Звезда» во время визита в Херсон 11 ноября был вручен сыну Александру Гордиенко.

Что известно о Герое Украины

Александр был известным в регионе активистом и организатором фермеров; он возглавлял Херсонскую областную ассоциацию фермеров.

Несмотря на опасность и регулярные обстрелы, он продолжал работать на земле и помогать восстанавливать аграрную жизнь региона.

«Мы, украинцы, свою землю никогда просто так не отдавали. Мы осели здесь, тяжело работали много лет. А теперь все бросить? Я не могу так. Я решил с ними бороться. Преимущественно РЕБом давим, но и ружьем уже сбивал. С первого раза не выходит, но с четвертого-пятого падают», — рассказывал журналистам «Общественного» в августе 2025 года.

А уже 5 сентября Александр Гордиенко, к сожалению, погиб во время работы в поле от вражеского взрывного устройства, которое противник сбросил на его автомобиль.

