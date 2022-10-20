Сбивали все, кто мог: в Николаевской области за ночь нацгвардейцы, полиция и ВСУ приземлили 14 иранских "мопедов"

Российские оккупанты атаковали Николаевскую область ударными дронами-камикадзе.
Сегодня ночью, 20 октября, российские оккупанты снова атаковали иранскими дронами Николаев и область. Украинским защитникам удалось сбить большинство из них.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
"9 дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. По два беспилотника уничтожены воинами Военно-Морских Сил и Национальной гвардии Украины, еще 1 – Национальной полицией Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, что уничтожение дешевых иранских беспилотников уже обошлось Украине более чем в $28 млн.
В Одесской области украинские пограничники сбили иранский дрон-камикадзе с помощью стрелкового оружия.
Ранее появилось видео, как патрульные в Киеве из стрелкового оружия сбили атакующий город иранский дрон-камикадзе.
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