Авиакатастрофа МН17: суд начинает рассматривать дело по существу

Среди ключевых вопросов — это оружие, которым сбили самолет малазийских авиалиний, а аткож место запуска ракеты.

Сегодня в Нидерландах суд будет рассматривать дело сбитого МН17 в июле 2014 году на Донбассе по существу.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 мая.

Среди ключевых вопросов — это оружие, которым сбили самолет малазийских авиалиний, место запуска ракеты и роль в сбивании четырех подсудимых. Блок этих слушаний продлится до 25 июня.

Международная следственная группа пришла к выводу, что судно сбили ракетно-зентиним комплексом "Бук" российского производства. Сейчас среди подсудимых по этому делу трое россиян: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Накануне, чтобы привлечь внимание к заседанию и почтить память жертв катастрофы, у российского посольства в Гааге установили 298 белых стульев. Инициативная группа устраивает такую акцию уже в четвертый раз.

Новости мира: в Нидерландах суд будет рассматривать дело сбитого МН17 по существу

Катастрофа с участием самолета малазийских авиалиний произошла 17 июля 2014. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Как сообщалось, нидерландские юристы изучают украинское законодательство ради компенсации пострадавшим. Для этого представители потерпевших уже привлекли украинскую юридическую фирму, которая провела анализ, и сейчас эти документы переводят на нидерландском языке.

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