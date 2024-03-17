Сбивать одну из пяти: Украина столкнулась с кризисом боеприпасов из-за сокращения ракет ПВО — СМИ

Отчеты указывают на серьезную нехватку, поскольку политические прения о военной помощи США усиливаются на фоне эскалации российских атак.

Согласно сообщениям, Украине так не хватает боеприпасов, что к концу месяца у нее закончатся ракеты ПВО для защиты своих городов.

Об этом пишет The Telegraph.

Согласно украинским источникам, цитируемым The Washington Post, запасы ракет для защиты таких городов, как Одесса, где в пятницу был убит 21 человек, быстро сокращаются.

Это значит, что вместо того, чтобы пытаться сбить четыре из пяти российских ракет, как это делается сейчас, Украине скоро придется распределить свои системы ПВО на ущерб только одной из пяти.

Это будет иметь "значительное влияние на городские центры Украины", цитирует The Washington Post слова двух украинских чиновников американским чиновникам на конференции по безопасности этого года.

Политики в США ведут ожесточенные дебаты относительно того, сохранять ли военную помощь Украине, которая составляет около 31,3 миллиарда фунтов.

На этой неделе Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что Дональд Трамп, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах президента США, сказал ему, что больше не будет давать Украине средства.

Предупреждение пришло в тот момент, когда Россия наращивает ракетные и беспилотные атаки на Украину.

Также российские официальные лица заявили, что знают, что в Украине заканчиваются боеприпасы, и решили, что пора нанести удар. Вдоль линии фронта в Донбассе силы Москвы продолжали отступать и превосходили украинские силы, которые жаловались на уменьшение запасов снарядов.

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В то же время, российский телеграмм-канал «Рыбар», связанный с Министерством обороны России, сообщил, что украинские силы все еще оказывают жесткое сопротивление и, кажется, относительно хорошо вооружены.

«У противника достаточно беспилотников. Не только транспортные средства и бронетехника, но даже отдельные солдаты подвергаются сбросам и ударам с беспилотников от первого лица, что указывает на то, что оружия нет недостатка», – говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские силы поспешно роют новые траншеи и устанавливают противотанковые ловушки, чтобы замедлить продвижение России и противостоять критике, что они не смогли должным образом спланировать свою оборону во время контрнаступления в прошлом году.

Ранее информировали, что в Одессе объявили день траура по жертвам ракетной атаки.

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