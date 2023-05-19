Сбор на дроны: «Украинская команда» передала еще одну партию беспилотников подразделению «Скала»

Каждый дрон кроме килограмма взрывчатки несет оккупантам «взрывное послание» от украинцев, которые собирали деньги на беспилотники. Об этом сообщается на Facebook-странице «Украинской команды».

«Отправили на передовую еще одну партию дронов-камикадзе с вашими взрывными посланиями оккупантам и килограммом взрывчатки на каждом. Универсальные беспилотники передали бойцам сводного подразделения «Скала», которые бьют орков в Донецкой области. Эти дроны оборудованы камерами, которые передают видео в режиме реального времени. Так что наши бойцы могут видеть все, что происходит на позициях орков. Кроме того, эти беспилотники оборудованы дополнительными системами сброса. И точно доставят врагу взрывчатку вместе с вашими пожеланиями», - говорится в сообщении волонтерского штаба.

Дроны из этой партии несут оккупантам такие послания от украинцев: «За убитых охтырчан! Павел», «За расстрелянного орками Алексея! От брата», «На месть за слезы матерей!», «Держите билет в ад! Светлана» и другие.

«Друзья, наш сбор продолжается. Донатьте! Пишите в комментариях ваши взрывные пожелания врагу. Доставим точно по адресу!» - подчеркнули в волонтерском штабе.

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