Сбой в работе "Киевстар" – в Сумах не работает оповещения о тревоге

Из-за сбоя у "Киевстара" в Сумах не работает система оповещения об опасности.

На территории Сумской городской территориальной громады из-за сбоя в работе оператора "Киевстар" 12 декабря временно не будет работать система оповещения.

Об этом сообщили в городском совете Сум.

На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей уведомления громады во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС.

Людей также призывают отслеживать сообщения о воздушных тревогах на официальных информационных ресурсах.

Напомним, у оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой в работе – абоненты без связи и Интернета. ТСН.ua собрал все, что известно о проблемах в работе оператора.

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