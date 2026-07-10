Сбой в "Резерв+": Минобороны возобновило работу некоторых сервисов

Отсрочку из-за инвалидности снова можно оформить через «Резерв+» / © Минобороны Украины

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Министерство обороны Украины возобновило работу сервисов в приложении «Резерв+» , отвечающих за проверку данных об инвалидности. Теперь военнообязанные снова могут подавать заявления на отсрочку и обновлять свои медицинские документы онлайн.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве пояснили, что временная приостановка работы сервиса была вынужденным, но необходимым шагом. Специалисты должны были остановить систему, чтобы предотвратить массовые ошибки при обработке электронных заявлений от граждан. Техническая проблема возникла из-за некорректных ответов, которые поступали в приложение из государственных реестров социальной сферы.

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После успешного устранения всех неисправностей операторы территориальных центров комплектования снова получили возможность оперативно проверять данные.

«В „Резерв+“ снова доступны сервисы, связанные с подтверждением данных об инвалидности через государственные системы. Теперь в приложении можно подать заявление на отсрочку на основании инвалидности и обновить данные об инвалидности онлайн», — отметили в Минобороны.

Напомним, в конце июня «Резерв+» временно приостановил часть сервисов . В Минобороны объяснили, что такое временное ограничение некоторых сервисов не влияет на уже существующие отсрочки и не отменяет право на отсрочку при наличии законных оснований.

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